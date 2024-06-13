باسيل: اتفقنا مع بري على أن الأولوية هي للتوافق على الرئيس قبل الانتخاب

قال رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل إن "ما نقوم به ليس مبادرة إنما سعي من أجل إنجاز الإستحقاق الرئاسي".

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي، أضاف: "دخلنا في نوم سياسي وانتخاب طويل بعد حزيران 2023".

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وتابع باسيل قائلاً: "عنواننا كان واضحاً وهو التشاور للتوافق أو الانتخاب"، وأضاف "لدينا استحقاقات داهمة وخطرة جداً في لبنان بنهاية الصيف، ولذلك قررنا القيام بجولتنا الاخيرة بالتنسيق مع المبادرات القائمة من جهات اخرى كالاعتدال واللقاء الديمقراطي".

وأضاف: "اتفقنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن الأولوية هي للتوافق على الرئيس قبل الانتخاب ما يعطي فرصة نجاح للعهد بعكس منطق الكسر".

وأكد باسيل أن "الضمانة تكون بأن مَن يحضر الحوار يلتزم بعدم مقاطعة جلسات الانتخاب وأن تكون فترة التشاور محدودة وأن تكون الجلسات متتالية بدورات متتالية للوصول الى نتيجة".

وأضاف: "بالنسبة لتحويل الحوار عرفاً قبل انتخاب أي رئيس فهناك استعداد عند الرئيس بري والجميع بأن نعلن جميعاً انه ليس كذلك وأن هناك ظرفاً استثنائياً يقتضي انتخاب الرئيس".

وأكد باسيل أن "البديل عن عدم نجاح المسار التوافقي هو المواجهة الشاملة".

وفي ما يتعلق بلقاء الصيفي، قال باسيل: "هذا اللقاء كان فيه الكثير من الصراحة والود ونتفهم الهواجس، وقلنا اننا لا نتنازل عن أي شيء ولا عن مرشحنا الذي تقاطعنا حوله فإذا لم يحصل التوافق نكمل بمرشحنا أو نتفق على مرشح آخر".

وأكد باسيل: "سنستكمل التشاور الانفرادي وننتظر مجموعة من الاجوبة ونحن بحاجة لتوسيع رقعة التوافق لدى النواب".

وأضاف باسيل: "اليوم اجتمعنا مع النائب محمد رعد الذي أكد كلام السيد نصرالله لناحية فصل الرئاسة عن أحداث غزة والجنوب والتشديد على الاستعداد للتشاور، لكن واضح اننا بحاجة لمزيد من البحث في ما بيننا للوصول الى حل".

وتابع قائلاً: "كل كلام عن إقصاء أحد لا معنى له، كما ان الجلسات ستكون متتالية لثلاثة أيام، والدورات 4 في كل جلسة".

وأضاف: "كما طرحنا حصر الترشيح بشخصين اذا لم نصل بعد 12 دورة الى نتيجة".