أكبر هجوم ... هكذا قصف "الحزب" اليوم إسرائيل

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قالت أوساط في "حزب الله"، إنّ "عناصر المقاومة هاجموا 15 موقعا عسكريا إسرائيليا دفعة واحدة في الجليل والجولان السوري المحتل".وأفادت "روسيا اليوم"، أن "حزب الله" نفذ اليوم أكبر وأوسع هجوم مركب بالطائرات المسيّرة والصواريخ الموجهة، منذ بدء المواجهات مع إسرائيل في 8 تشرين الأوّل الماضي.وأضافت: "أطلق الحزب 30 طائرة مسيّرة انقضاضية باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في الجولان والجليل الأعلى شمال إسرائيل.وذكرت أن الحزب أطلق 150 صاروخا باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية. (روسيا اليوم)