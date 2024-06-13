الحاج حسن استقبل السفير الألماني

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التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، السفير الألماني كورت جورج شتوكل على رأس وفد من السفارة.وخلال اللقاء، تم البحث في المشاريع والهبات التي تقدمها ألمانيا من خلال البنك الألماني للتنمية ومنظمة GIZ.وشرح الحاج حسن لـ"السفير الألماني كيفية تنفيذ المشاريع والشراكات الموجودة بين ألمانيا ووزارة الزراعة من قبل منظمة الفاو أو الUNDP وغيرها من المنظمات".وأكد "الاستمرار في التنسيق لما فيه مصلحة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء في لبنان واستدامة القطاع الزراعي"، معلنا أن "الوزارة وGIZ في طور توقيع مذكرة تفاهم زراعية".