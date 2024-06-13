Advertisement

لبنان

الحاج حسن استقبل السفير الألماني

Lebanon 24
13-06-2024 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1211437-638538979590075832.png
Doc-P-1211437-638538979590075832.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، السفير الألماني كورت جورج شتوكل على رأس وفد من السفارة.

وخلال اللقاء، تم البحث في المشاريع والهبات التي تقدمها ألمانيا من خلال البنك الألماني للتنمية ومنظمة GIZ.
Advertisement

وشرح الحاج حسن لـ"السفير الألماني كيفية تنفيذ المشاريع والشراكات الموجودة بين ألمانيا ووزارة الزراعة من قبل منظمة الفاو أو الUNDP وغيرها من المنظمات".

وأكد "الاستمرار في التنسيق لما فيه مصلحة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء في لبنان واستدامة القطاع الزراعي"، معلنا أن "الوزارة وGIZ في طور توقيع مذكرة تفاهم زراعية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:12 | 2024-06-13
14:06 | 2024-06-13
13:42 | 2024-06-13
13:31 | 2024-06-13
13:21 | 2024-06-13
13:19 | 2024-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24