للمرة الثانية اليوم.. "الحزب" يشنّ هجوماً جويّاً على هذين الموقعين الاسرائيليين

أعلن "حزب الله" في بيان، استهداف قاعدة كبشار وثكنة كاتسافيا بالطائرات المسيّرة للمرة الثانية اليوم.





وجاء في البيان: "شنّنا للمرة الثانية هذا اليوم هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على قاعدة "ميشار"، مستهدفين مراكز الإستخبارات المتبقية بداخلها. بالتزامن، شننا للمرة الثانية أيضاً هجوماً جوياً بسرب آخر من المسيّرات على ثكنة "كاتسافيا" وأصبنا الأهداف بدقة".

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