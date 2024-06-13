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لبنان

حادثة مؤسفة في القبة.. وفاة إبن الـ7 سنوات بعد سقوطه من الطبقة الخامسة!

Lebanon 24
13-06-2024 | 11:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوفاة فتى يبلغ من العمر 7 سنوات، إثر سقوطه من الطبقة الخامسة في منطقة القبة.


وفي التفاصيل، سقط الفتى من الطابق الخامس وتم نقله إلى المستشفى الحكومي طرابلس لكنّه ما لبث أن فارق الحياة، متأثّراً بحراحه البليغة.
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