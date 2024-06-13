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لبنان

إجتماع إسرائيلي عاجل بشأن الحرب مع لبنان.. إليكم ما سيتم بحثه

Lebanon 24
13-06-2024 | 11:35
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أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن مجلس الحرب سيجتمع الليلة بتشكيلة جديدة لمناقشة التصعيد في الشمال، وذلك في خضم تصاعد عمليات "حزب الله" التي تصيب أهدافها بشكل مباشر.

في السياق، أوضح القائد العسكري السابق بيني غانتس خلال حديث له بأن الحل الافضل لانهاء الحرب مع "حزب الله" على الجبهة الشمالية هو الحل السياسي.
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وأضاف:" أدرك أن الحرب خيار صعب لكنها ستكون ضرورية على الأرجح".

وقال:" إذا تمكنا من منع الحرب مع لبنان من خلال الضغط السياسي فسنفعل ذلك وإذا لم ننجح فسنمضي قدما".
 
وفي آخر عملياته، أكّد الإعلام الإسرائيلي سقوط جرحى جراء إطلاق "حزب الله" صاروخ مضاد للدروع على سيارة في الجليل الأعلى.(رصد لبنان24)
 
المصدر: رصد لبنان24

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