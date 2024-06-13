إجتماع إسرائيلي عاجل بشأن الحرب مع لبنان.. إليكم ما سيتم بحثه

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أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن مجلس الحرب سيجتمع الليلة بتشكيلة جديدة لمناقشة التصعيد في الشمال، وذلك في خضم تصاعد عمليات "حزب الله" التي تصيب أهدافها بشكل مباشر.في السياق، أوضح القائد العسكري السابق بيني غانتس خلال حديث له بأن الحل الافضل لانهاء الحرب مع "حزب الله" على الجبهة الشمالية هو الحل السياسي.وأضاف:" أدرك أن الحرب خيار صعب لكنها ستكون ضرورية على الأرجح".وقال:" إذا تمكنا من منع الحرب مع لبنان من خلال الضغط السياسي فسنفعل ذلك وإذا لم ننجح فسنمضي قدما".