بإصابة مباشرة.. "الحزب" يدمّر آلية إسرائيلية موقعاً من فيها بين قتيل وجريح

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كذلك، وفي بيان ثان، أعلن "الحزب" استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية، عند الساعة 5:50 من بعد ظهر اليوم، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

أعلن "حزب الله"، اليوم الخميس، تدمير آلية عسكرية اسرائيلية من نوع همر وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح.‏وجاء في البيان: "بعد رصد وترقّب لقوّات ‏العدو وعند وصول آلية عسكرية من نوع همر إلى مثلث قدس (يفتاح) يوشع، استهدفنا عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 13-6-2024 بصاروخ موجّه وحققنا ‏إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح".‏