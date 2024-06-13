في الضنية.. "رابيد" ينحرف عن مساره ويتسبب بسقوط إصابات

أدى انحراف سيارة من نوع "رابيد" عن مسارها، إلى سقوط جريحين، في محلة البياض على الطريق العام التي تربط الضنية بمدينة طرابلس.



وتوجّه على الفور فريقان من الإسعاف لنقل المصابين إلى "مركز العائلة الطبي" في زغرتا ومستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج اللازم. (الوكالة الوطنية)

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