أجواء متوتّرة وقصف فوسفوري في الجنوب.. هذه آخر المستجدات هناك (فيديو)

شنّ العدو الاسرائيلي، اليوم الخميس، غارة على المنطقة الواقعة بين العيشية والمحمودية.



وأفادت مندوبة "لبنان 24" بعدم وقوع إصابات جرّاء الغارة.

"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين العيشية والمحمودية#lebanon24https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/x1hIDGES8b — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 13, 2024 Advertisement

وكان قد استهدف العدو بالقصف الفوسفوري أطراف بلدتي مركبا وحولا ووادي هونين.





في المقابل، أعلن "حزب الله" تنفيذ سلسلة عمليّات محققاً اصابات مباشرة بالأهداف. وقال إنه "بعد رصد وترقّب لقوّات ‏العدو وعند وصول آلية عسكرية من نوع همر إلى مثلث قدس (يفتاح) يوشع، استهدفنا عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 13-6-2024 بصاروخ موجّه وحققنا ‏إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح".‏





كذلك، وفي بيان ثان، أعلن "الحزب" استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية، عند الساعة 5:50 من بعد ظهر اليوم، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.