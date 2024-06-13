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لبنان

أجواء متوتّرة وقصف فوسفوري في الجنوب.. هذه آخر المستجدات هناك (فيديو)

Lebanon 24
13-06-2024 | 12:23
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شنّ العدو الاسرائيلي، اليوم الخميس، غارة على المنطقة الواقعة بين العيشية والمحمودية.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" بعدم وقوع إصابات جرّاء الغارة.
 
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وكان قد استهدف العدو بالقصف الفوسفوري أطراف بلدتي مركبا وحولا ووادي هونين.


في المقابل، أعلن "حزب الله" تنفيذ سلسلة عمليّات محققاً اصابات مباشرة بالأهداف. وقال إنه "بعد رصد وترقّب لقوّات ‏العدو وعند وصول آلية عسكرية من نوع همر إلى مثلث قدس (يفتاح) يوشع، استهدفنا عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 13-6-2024 بصاروخ موجّه وحققنا ‏إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح".‏


كذلك، وفي بيان ثان، أعلن "الحزب" استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية، عند الساعة 5:50 من بعد ظهر اليوم، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.
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