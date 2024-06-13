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لبنان

عاجل من رميش.. الأهالي يواجهون النيران بما تيسّر من معدات ويناشدون!

Lebanon 24
13-06-2024 | 12:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أهالي رميش يحاولون قدر المستطاع إخماد النيران التي حاصرت بعضهم مرات عدة، وهم يواجهون النيران بما تيسّر من امكانات ومعدات يدوية.  


ويناشد الأهالي الدفاع المدني المسارعة إلى إخماد النيران المندلعة في أحراجهم بفعل القنابل الحارقة التي يعمد العدو الاسرائيلي إلى رميها على الاحراج.
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