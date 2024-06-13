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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الخميس في بيان، استهداف نقطة تموضع لجنود العدو في وادي يرؤون وتحقيق اصابة مباشرة.وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا نقطة تموضع لجنود العدو في وادي يرؤون بالصواريخ الموجهة وحققنا إصابة مباشرة، وأوقعناهم ‏بين قتيل وجريح".‏