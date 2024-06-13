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لبنان

سليمان شكر السعودية على تنظيم "موسم الحج"

Lebanon 24
13-06-2024 | 13:06
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توجّه رئيس البعثة اللبنانية الى مكة المكرمة النائب محمد سليمان بالشكر من المملكة العربية السعودية، حيث قال في تصريح له أن "كل الأمور بفضل الله ثم بفضل المملكة العربية السعودية جيدة جدا".
 
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وأكد سليمان حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان على الإشراف الشخصي والمباشر من خلال غرفة العمليات والمراقبة.

وتوجه بشكر خاص الى "هيئة شؤون الحج والعمرة اللبنانية التي تعمل على تسهيل أمور الحجاج، وتسهر على راحتهم وتأمين حجٍ آمن لهم من خلال مراقبة شركات الحج والعمل على تنظيمهم".
 
من جانبه، قال نائب رئيس بعثة الحج اللبنانية مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله خلال لقائه عددا من حملات الحج اللبنانية في مكة المكرمة: "ان بلدنا لبنان يحتاج الى دعائكم وانتم تعيشون في هذه الاماكن المقدسة والمشرفة. وكما يحتاج المريض والفقير الى الدعاء فإن الوطن العزيز يحتاج الى الدعاء". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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