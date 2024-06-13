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لبنان

"الخارجية": خالص التعازي والمواساة للكويت حكومة وشعباً

Lebanon 24
13-06-2024 | 13:14
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أعربت وزارة الخارجية، في بيان مساء اليوم، عن خالص التعازي وصادق مواساة لبنان لدولة الكويت، حكومة وشعباً، إثر وفاة وإصابة العشرات جرّاء اندلاع حريق في مبنى سكنيّ بمنطقة المنقف جنوب الكويت.


واكّدت الوزارة في بيانها، تضامن الجمهورية اللبنانية مع دولة الكويت الشقيق جراء هذا الحادث الأليم، مقدّمة أحر التعازي من ذوي الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.
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