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لبنان

مجموعة جنود تحت مرمى نيران "حزب الله".. هذا ما حصل قبل قليل

Lebanon 24
13-06-2024 | 13:19
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أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في ‏حرش دوفيف.


وقال في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 07:30 من بعد ظهر يوم الخميس 13-6-2024، انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في ‏حرش دوفيف بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".‏
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