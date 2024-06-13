مجموعة جنود تحت مرمى نيران "حزب الله".. هذا ما حصل قبل قليل

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أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في ‏حرش دوفيف.وقال في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 07:30 من بعد ظهر يوم الخميس 13-6-2024، انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في ‏حرش دوفيف بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".‏