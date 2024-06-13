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لبنان
حراك المعلمين المتعاقدين: لإقرار بند "بدل الإنتاجية"
Lebanon 24
13-06-2024
|
14:06
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طالب منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور في بيان، بـ"التجاوب وإقرار بند بدل الإنتاجية للمعلمين المتعاقدين المطروح غدا على جلسة مجلس الوزراء".
وأوضح أن "الظروف الاقتصادية القاهرة والظالمة التي يعيشها المعلم المتعاقد وحرمانه من أي مدخول خلال أشهر الصيف، هي في حد ذاتها من أوضح الأدلة التي تدفع بالحكومة غدا إلى إقرار هذا الحق". (الوكالة الوطنية)
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