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لبنان

الإعلامية نعمت الطبراني الددا في ذمة الله

Lebanon 24
13-06-2024 | 14:34
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غيب الموت الزميلة الاعلامية نعمت الطبراني الددا، صباح الأربعاء ١٢ حزيران ٢٠٢٤، حيث وريت الثرى في جبانة الشهداء.

وكانت تعمل الراحلة في دائرة الاحداث الآنية والريبورتاج في اذاعة لبنان - وزارة الاعلام  لعشرات السنوات، وقدمت الكثير من البرامج، وتميزت بشخصية قوية وحضور لافت.
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وقد كانت أيضا مثالا للتعامل الإنساني الراقي ولدماثة الأخلاق . 
وتستمر التعازي لليوم الثالث الجمعة ١٤ حزيران ٢٠٢٤  للنساء والرجال من الرابعة وحتى السابعة في مركز بيروت الإسلامي،  الملاصق لمسجد زقاق البلاك، قاعة الشيخ عبد الرحمن الحوت.
 أسرة اذاعة لبنان ووزارة الاعلام، وكذلك "الوكالة الوطنية للاعلام"، تتقدم من ابنها سامر ومن عائلتها واصدقائها ومحبيها بأحر وأصدق التعازي، راجية من الله أن يسكنها فسيح جناته.

لبنان

تعازي ووفيات

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