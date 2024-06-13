"بيت المحامي" يحتضن مؤتمرا عن "الفساد في القطاعين العام والخاص"

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عقدت لجنة مكافحة الفساد في نقابة المحامين في بيروت مؤتمرا بعنوان "الفساد في القطاعين العام والخاص" ، في بيت المحامي.وألقى رئيس لجنة مكافحة الفساد في النقابة جوزيف نهرا كلمة قال فيها إن "لبنان يعاني من مشكلة فساد تنهش وتمعن تدميرا ممنهجا في كل مؤسساته، وتؤدي بالبلد إلى التقهقر والتراجع إلى أدنى مستوى، وتمنع بالتالي أي تقدم وأي أمل"، مشددًا على ضرورة تدعيم المؤسسات الرقابية.بدوره، تحدث نقيب المحامين في بيروت فادي المصري فقال: "من ضمن السياسة المتبعة منذ سنوات عدة، تدخل النقابة حيث يجب في الشأن العام وفي الشأن الوطني وفي مغامرة إنقاذ لبنان لأننا ما زلنا من المؤمنين في نقابة المحامين بأن إنقاذ لبنان ممكن، وبأن لبنان مشروع قابل للحياة ولن يموت".أضاف: "أخذ النقباء المتعاقبون على عاتقهم موضوع تفجير المرفأ وتدمير المدينة مع كل ما يكلف ذلك من هم معنوي ومتابعة ميدانية وقانونية وقضائية ومن تطوع عشرات المحامين. وكذلك أخذنا على عاتقنا موضوع الودائع، التي لم تصب فقط جيوب المواطنين والنقابات، إنما أصابت معنويات الدولة والشعب".واعتبر أن "عدم المحاسبة يؤدي إلى فقدان الثقة وهجرة الشباب وخيبة الكبار وتدمير صورة لبنان".وأردف: "عملنا مستمر بشفافية ومصداقية، وملاحقة الفساد ومكافحته يجب ان تكون عملية محورية ودائمة". (الوكالة الوطنية)