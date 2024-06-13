عن استهداف لبنان بالفوسفور الأبيض.. هذا ما قالته واشنطن

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أشارت "الخارجية" الأميركية الى أنها تراجع تقارير "هيومن رايتس" عن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في جنوب لبنان.وأكدت لـ"الحدث" أنه "لا يمكن استخدام الفوسفور الأبيض لاستهداف المدنيين"، معتبرة أن "على إسرائيل استخدام الفوسفور الأبيض بطريقة تمتثل للقانون الدولي".