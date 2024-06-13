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لبنان

عن استهداف لبنان بالفوسفور الأبيض.. هذا ما قالته واشنطن

Lebanon 24
13-06-2024 | 14:52
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أشارت "الخارجية" الأميركية الى أنها تراجع تقارير "هيومن رايتس" عن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في جنوب لبنان.


وأكدت لـ"الحدث" أنه "لا يمكن استخدام الفوسفور الأبيض لاستهداف المدنيين"، معتبرة أن "على إسرائيل استخدام الفوسفور الأبيض بطريقة تمتثل للقانون الدولي".
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