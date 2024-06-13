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لبنان

تجمع موظفي الادارة العامة: لتصحيح التغطية الصحية والاجتماعية

Lebanon 24
13-06-2024 | 14:50
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تمنى تجمع موظفي الادارة العامة من الحكومة إدخال كل المساعدات في صلب الراتب، مطالبا في بيان "وقف التمييز بين موظفي السلك الواحد، وعدم اعطاء بدل خاص لإدارة دون أخرى تحت اي ذريعة او مسمى وعدم التمييز بين الأسلاك في الشروط للاستفادة من أي تعويض".
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وطالب التجمع بأن يكون على رأس اهتمام الحكومة "تصحيح التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين في الإدارة العامة، الخاضعين للضمان الاجتماعي، وأن تسارع بتصحيح تعويضات نهاية الخدمة لغير المستفيدين من معاشات تقاعدية بعد ان فقدت هذه التعويضات اكثر من 90% منها، واول خطوة في الطريق الصحيح هو إقرار المشروع المنتظر وادخال كافة المساعدات في صلب الراتب لإنهاء حالة الفوضى في القطاع العام".
 
وحذر من العودة للإضراب وتعطيل العمل في الإدارة العامة، وليس هذا من باب السعي لحرمان زملائنا المستفيدين، بل حماية للنظام الوظيفي وكرامة الموظف".
 
وختم: "الحل بسيط وسهل، وهو ادخال كافة المساعدات في صلب الراتب بأقرب وقت ممكن، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين إدارة وأخرى". (الوكالة الوطنية)
 
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