بقذائف المدفعية.. "الحزب" يستهدف انتشاراً لجنود العدو في حرش ‏أدميت

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أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، استهداف انتشار لجنود العدو في حرش ‏أدميت.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 9:05 من مساء يوم الخميس 13-6-2024 انتشارًا لجنود العدو في حرش ‏أدميت بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة". ‏