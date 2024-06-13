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لبنان

دولار مزوّر في لبنان من هذه الفئة.. ويُصرّف في هذه الأماكن

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-06-2024 | 15:53
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اشتكى عدد كبير من سائقي التاكسي من وقوعهم ضحية عملية احتيال خطيرة بسبب مجموعة من الشباب الذين كانوا يستقلون سيارات التاكسي ضمن بيروت خلال عملية تنقلهم.

وقد أشار أحد السائقين عبر "لبنان24" إلى أنّه وقع ضحية هؤلاء لمرتين خلال يومين متتاليين، إذ قام شخصان مختلفان بدفع مبلغ 10 دولار أميركي خلال عملية توصيل من الكولا إلى منطقة وسط بيروت، وقد استغرب سائق التاكسي كيف أن هذا الشخص لم يرض أن يأخذ المبلغ المتبقي.
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وأشار صاحب التاكسي إلى أنّه في اليوم التالي تعرّض لنفس عملية الاحتيال، إذ قام أحد الأشخاص بإعطائه 10 دولار أميركي مزوّر بطريقة حرفية حسب تعبيره.

ولفت إلى أن هؤلاء ينضوون تحت عصابة من الشبان يتنقلون بشكل مجاني عبر الإيقاع بصاحب التاكسي، الذي لا قدرة  له على كشف الدولار المزوّر من غير المزوّر.

وفور مراجعته لسائقين آخرين، فقد أكّد أن العشرات قد تعرضوا لنفس عملية الاحتيال.
 
المصدر: خاص لبنان24

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