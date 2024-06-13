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لبنان

كرامي: لا تحاولوا ان تلصقوا بطرابلس ما لا يشبهها

Lebanon 24
13-06-2024 | 15:56
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أكّد النائب فيصل كرامي أن "تربية النشئ على حفظ آيات القرآن الكريم هو تحصين ديني واجتماعي وخلقي للاجيال الجديدة، واننا كلما اقتربنا من ديننا ابتعدنا عن التطرف وأدركنا جوهر القيم التي تنادي بالتسامح والمحبة والصدق والعيش مع الآخر وتقبَل الرأي المختلف والأخذ من حضارات العالم ما يناسب مجتمعنا وترك ما يتعارض مع اخلاقنا وقيمنا".
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وتابع خلال حفلا أقامه "معهد الدعوة والاصلاح لتعليم القران الكريم والعلوم الشرعية": "إن طرابلس خلافا لكل ما يقوله اصحاب نظريات التقدّم والتطوّر هي مدينة سائرة باذن الله نحو التلاقي الحضاري مع العصر رغم الظلم الذي لحق بها، وذلك بجهود ابنائها الذين لم يكفوا يوماً عن الايمان بان مدينتهم ليست فقط العاصمة الثانية للبنان وانما هي عاصمة ثقافية وسياحية لديها قيمها وتقاليدها اخلاقها وخصوصياتها، ويجمع علماء الاجتماع على قاعدة علمية مفادها ان مخالفة الاجماع الاجتماعي امر غير آمن. ومن البديهي القول هنا ان من يريد المخالفة عليه ان يستتر عملا بالقاعدة الشرعية التي تقول "اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا".

واستطرد: "أقول هنا لكل الذين يطلبون من طرابلس ان تخون اصالتها لا تحاولوا ان تلصقوا بهذه المدينة ما لا يشبهها ولا تخرجوا علينا بنظريات فوقية لا تدركون مدى خطورتها، بل ندعوكم تحتضنوا هذه المدينة لنعمل جميعاً على انقاذها من اكبر عدويين للانسان الفقر والجهل". (الوكالة الوطنية)
 
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