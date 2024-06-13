بعد إقفاله.. إليكم نتائج فحوصات الدفعة الثانية من طحين أفران "وودن بيكري"

أظهرت نتائج الدفعة الثانية من فحوصات طحين أفران "وودن بايكري" بأن كل العينات صالحة للاستخدام ولا شوائب فيها.

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في السياق، طالب رئيس "إتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز في لبنان"، النقيب ناصر سرور، بوجوب كل من شهّر بشركة الـ "وودن بايكري" بالاعتذار.وقال: "سندعي أمام القضاء المختص والاجهزة الامنية على كل من لم يسحب البيانات والفيديوهات بعد نشر الفحوصات التي تم استلامها اليوم من شعبة المعلومات التي نثق بمهنيتها وطريقة عملها بعد إعطاء القضاء إشارة تسليم الملف لنا". (الوكالة الوطنية)