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لبنان

قادة مجموعة السبع اجتمعوا في إيطاليا.. دعوة حماس إلى وقف إطلاق النار ولبنان ضمن النقاشات

Lebanon 24
13-06-2024 | 23:06
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بعد ادجتماعهم في إيطاليا، أكّد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن قادة المجموعة السبع يدعمون الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا حماس إلى الموافقة عليها.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى، يوم الاثنين، قرارا يدعو لتنفيذ الخطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس" على 3 مراحل، والتي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في أواخر مايو الماضي.
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 من جهتها، اكدت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجموعة السبع "تأييدا بالإجماع لاقتراح الولايات المتحدة الهادف الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والافراج عن جميع الرهائن وزيادة ملحوظة في المساعدة الانسانية للسكان المدنيين في غزة".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه ناقش وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة مجموعة السبع، مضيفا أنه لم يفقد الأمل في الوصول لهذه الغاية، لكن على حركة حماس أن تكثف جهودها.

بالتوازي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار "ثلاثي" على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأكد ماكرون خلال قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا "لقد أعربنا جميعا عن قلقنا حيال الوضع على الحدود مع لبنان، وخصوصا مع الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف "اعتمدنا مبدأ ثلاثية (تجمع) إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا للتقدم نحو خارطة الطريق التي اقترحناها. سنقوم بالأمر نفسه مع السلطات اللبنانية". (سكاي نيوز عربية)

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