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لبنان

شهيدتان و18 جريحا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ليلا جناتا

Lebanon 24
13-06-2024 | 23:15
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استشهدت امرأتان وأصيب 18 شخصا جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت ليلاً المنطقة الواقعة بين بلدتي جناتا وديرقاون النهر في قضاء صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .

واستهدفت الغارة مبنى غير مأهول يتألف من 3 طوابق.
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وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" فان المنطقة المستهدفة تعتبر الاقرب الى ضفاف الليطاني والتي يشملها القرار 1701.

وشهدت اجواء قرى وبلدات قضاء صور تحليقاً مكثفاً للطائرات العدو الاستطلاعية.

إلى ذلك، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة ان الهجوم الذي استهدف منزلا في بلدة جناتا لم يكن اغتيالًا لمسؤول في حزب الله بل كان استهدافا لمقر للحزب.


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