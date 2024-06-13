تقرير يفضح كذب إسرائيل.. "الحزب" أحرق الشمال وطرد المستوطنين

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لا تزال عمليات "حزب الله" تضغط وبشكل كبير على المستوطنات الشمالية، إذ كشف تقرير لمجلة "نيوزويك" الأميركية، أن عدد الإسرائيليين، الذين تم إجلاؤهم عن منازلهم في الشمال، بسبب هجمات حزب الله، هو 200 ألف مستوطن، خلافاً للرقم الذي تعلنه "إسرائيل"، وهو 60 ألف مستوطن.ووفق تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن المستوطنين في الشمال "مكتئبون"، ويطرحون تساؤلاً: "ماذا نفعل لإنهاء كابوس صواريخ حزب الله". ونقلت عن مستوطِنة إسرائيلية، تعيش في إحدى مستوطنات الجليل القريبة من الحدود اللبنانية الفلسطينية، قولها إنّ "المستوطنين هناك يعيشون بين صواريخ حزب الله، والوضع مروع".وأضافت أنّه، منذ تشرين الأول، انهار مجتمع الشمال، وأُلغيت وظائف كثيرة، وتشتت المستوطنون النازحون إلى مستوطنات متفرقة. وقال أحد المستوطنين للصحيفة، إنّه "يجب أن يخرج أحد من قادة إسرائيل ويتحدث إلى السكان"، متابعاً أن "الحكومة نسيت سكان مستوطنات الشمال، واعتادت عيشهم تحت ظلّ الحرب".وأضاف أنّ "الشعور بالعجز يرافق جميع سكان مستوطنات الجليل، والذين لم يتخيلوا أبداً أن هذا الواقع سيستمر أكثر من خمسة أشهر"، بينما أشار آخر إلى أنّ هذه "الأثمان الباهظة تتجلى في الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا أو أصيبوا، وفي تشويش نسيج الحياة والضرر الاقتصادي، وتدمير البنى التحتية المدنية والعسكرية والأمنية". (الميادين)