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لبنان

بعد أنباء عن اغتيال مسؤول بحزب الله بغارة جناتا.. اسرائيل تردّ

Lebanon 24
14-06-2024 | 00:13
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الهجوم الذي استهدف منزلا في بلدة جناتا جنوبي لبنان، لم يكن اغتيالًا لمسؤول في حزب الله بل استهدافا لمقر للحزب".
 
 
واستهدف القصف الإسرائيلي منزلا في بلدة جناتا بقضاء صور جنوبي لبنان، ما أدى إلى سقوط شهديتين و18 جريحا وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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