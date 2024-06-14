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لبنان

حريق هائل داخل مستودع في الشويفات.. وخطّار تفقد سير عمليات الإطفاء المستمرة

Lebanon 24
14-06-2024 | 00:48
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زار مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار موقع الحريق الهائل الذي شبّ بعد ظهر أمس الخميس داخل مستودع للعلف تابع لمزرعة للمواشي في الشويفات، للإشراف على سير عمليات الإطفاء المستمرة حتى الساعة.

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وقد أعطى خطّار توجيهاته للعناصر لجهة ضرورة مواصلة العمل على اخماد النيران وتبديل فرق الإطفاء باستمرار.

كما شدد على اتخاذ كافة معايير السلامة العامة خلال تنفيذ عمليات الإطفاء حرصا على سلامة العناصر.

وكان العناصر قد تمكنوا من إنقاذ 15 عاملاً احتجزوا على سطح المبنى هرباً من النيران، وإخلاء مجموعة من الأبقار من داخل المستودع. كما عملوا على تنفيذ عمليات الإطفاء وسط ظروف بالغة الصعوبة نظراً لانتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

يٌشار إلى أن المستودع تتخطى مساحته الخمسة آلاف مترًا مربعاً ويحوي اطناناً من العلف السريعة الإشتعال، وهذا ما أدى إلى تأجج النيران وامتدادها بسرعة بين أرجاء المستودع.

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