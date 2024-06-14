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لبنان

ترقب لبناني لزيارة امين سر دولة الفاتيكان.. وملف النازحين على طاولة مجلس الوزراء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2024 | 01:00
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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عند التاسعة والنصف من صباح اليوم في السرايا، وعلى جدول اعمالها 31 بنداً ابرزها عرض الدراسة التي اعدها البنك الدولي، والمتعلقة بأثر النزوح السوري على لبنان، وعرض وزير البيئة لموضوع المواد الكيميائية الموجودة في معمل الذوق واصدار مشاريع مراسيم تتعلق بترقيات الضباط من مختلف الرتب.
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كما ستناقش الجلسة آخر مستجدات ملف النازحين السوريين عبر تقرير مفصّل سيقدمه المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري.
ديبلوماسيا، من المرتقب ان يزور أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين لبنان في 23 حزيران الجاري في زيارة راعوية بدعوة من منظمة فرسان مالطا. وستكون للكاردينال بارولين لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين للاطلاع منه على حصيلة المساعي الديبلوماسية التي يقودها الفاتيكان وينسقها مع الادارتين الفرنسية والاميركية بعد القمة الثنائية بينهما، وخصوصاً أن بارولين كان قد التقى قبل 48 ساعة على موعد القمة في باريس الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان موفداً خاصاً من الرئيس الفرنسي للبحث في تطورات بعض الملفات وفي مقدمها الوضع في لبنان وما انتهت إليه مساعيه بالتنسيق مع الخماسية الدولية.
وفي المعلومات الكاردينال بارولين سيلتقي كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى القيادات الروحية المسيحية .
في ملف الجنوب، بقيت الجبهة من الناقورة الى مزارع شبعا امتداداً الى الجولان السوري في أوج المواجهة عبر هجمات اعلن عنها حزب الله، بالمسيَّرات الانقضاضية والصواريخ المتطورة، والدقيقة والتي استهدفت في معرض الرد على اغتيال احد قادته البارزين.


المصدر: لبنان 24

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