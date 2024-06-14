"الجبهة الشعبية" خارج الدامور وهذا ما حصل

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تبلغ مصدر بلدي معني في بلدة الدامور من مرجعٍ أمني رسمي أن العمل منذ سنتين حتى اليوم في خراج البلدة من قبل الأجهزة الأمنية أنجز نجاحاً في اخراج جميع عناصر الجبهة الشعبية وسحب مرابضهم وخيمهم من كل العقارات التابعة لأبناء الدامور والتي كانت محتلة منذ السبعينيات من القرن الماضي، فيما تم اقفال كل الطرقات في الدامور التي تؤدي الى المراكز المتبقية للجبهة في الناعمة ومداخلها.وختم المصدر أن كل الألغام التي كانت في هذه البقعة أزالها الجيش لكي تسلم العقارات الى أصحابها في المرحلة المقبلة لإستثمارها .المرجع شكر الجيش وكل من ساهم في عودة الأرض الى أصحابها من أجل إستثمارها .