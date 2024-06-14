منذ الصباح.. "حزب الله" أَشعل المستوطنات الإسرائيلية بصواريخ مُضادة للدروع

منذ ساعات الصباح الأولى، اشتعلت الجبهة الشمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع، تسببت بحريق في مستوطنة أفيفيم حسب الإعلام الإسرائيلي.

ودوت صافرات الانذار في مستوطنة كريات شمونة، خوفا من تسلل طائرة مسيّرة ايضا.

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وأفادت تقارير بأن صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة في إصبع الجليل، بينما ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، في وقت سابق أن صافرات الإنذار دوت في عدد من مناطق الجليل الأعلى بشمال إسرائيل.



يأتي ذلك بعد ليلة مشتعلة، نشر خلالها الحزب صورا لاستهداف آلية عسكرية من نوع هامر تابعة للجيش الإسرائيلي عند مثلث يفتاح- قدس، وكذلك صورا أخرى من استهداف مصنع بلاسان للصناعات العسكرية في سعسع شمالي إسرائيل.



بالتوازي، اشعلت إسرائيل ليل صور، إذ أدت غارة استهدفت منزلا في بلدة جناتا، إلى استشهاد سيدتين وإصابة 20 شخصا آخرين.



وأشارت معلومات إلى أن القصف الإسرائيلي على بلدة جناتا في صور كان محاولة لاغتيال أحد قيادات حزب الله لكنه غادر قبل القصف. (سكاي نيوز عربية)