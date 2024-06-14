الفوعاني: المشهد الفلسطيني إمتحان للأمة

اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى الفوعاني، أن "ثمة تعنتا لدى البعض، ولا يبدي اي تفهم لما آلت اليه المرور، ولا سيما ما يتعلق بهموم الناس وقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية".



ورأى خلال حفل تأبينيّ ان "الامام موسى الصدر أسس مقاومة وخطّ سبيلا للانتصار يقوم على مواجهة عدوين: الشر المطلق إسرائيل، والعدو الآخر هو الحرمان على تخوم المجتمع".

وتحدث عن "مناخ ايجابي من خلال ما سمعناه مؤخرا عن اهمية الاستعداد للحوار والتلاقي والتفاهم"، آسفا لأن "البعض ما زال مهووسا بعقلية ماضية شكلت خطرا على الوطن".

ورأى أن "المشهد الفلسطيني إمتحان للأمة في وحدتها واستقرارها وهويتها وثقافتها وأمنها المشترك"، مشيرا الى ان "الشعب الفلسطيني يثبت بأن الايمان بالقضية سينتصر لا محالة". (الوكالة الوطنية للإعلام)