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لبنان

حواط: أزمة وجودية لا سابق لها في تاريخ الوطن

Lebanon 24
14-06-2024 | 01:57
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كتب النائب زياد الحواط على منصة "إكس": "١٤ حزيران ٢٠٢٣ - ١٤ حزيران ٢٠٢٤. سنة مرّت على انعقاد آخر جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية فيها تماد في خرق الدستور وانتهاك القوانين، والمزيد من الخراب والإنهيار والهجرة، وحرب أُدخل فيها لبنان لحسابات لا علاقة له بها، وحكومة متقاعسة تكتفي بالتفرّج".
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أضاف:" لا خطة إنقاذية وإصلاحية، وأزمة وجودية لا سابق لها في تاريخ الوطن. للمرة الألف نذكّر الرئيس نبيه بري بأن المسؤولية الوطنية تفرض عليه الدعوة اليوم قبل الغد إلى جلسة نيابية بدورات متتالية لا تنتهي قبل انتخاب رئيس يعيد الحياة والأمل والثقة بلبنان ومستقبله، فيستعيد دوره التاريخي الفاعل المنفتح على أشقائه في العالم العربي وأصدقائه في العالم الحر".
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