انخفاض جديد في أسعار المحروقات.. إليكم كيف أصبحت

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انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 15 ألف ليرة لبنانية، والبنزين 98 أوكتان 14 ألف ليرة لبنانية، والمازوت ألفي ليرة، فيما بقي سعر الغاز مستقراً.- بنزين 95 أوكتان: 1,590,000 ليرة لبنانية.- بنزين 98 أوكتان: 1,630,000 ليرة لبنانية.- المازوت: 1,421,000 ليرة لبنانية.- الغاز: 813,000 ليرة لبنانية.