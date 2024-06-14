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لبنان

إنجاز جديد.. بلاد الارز ستلمع ضمن أولمبياد باريس

جاد حكيم - Jad Hakim

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Lebanon 24
14-06-2024 | 04:30
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لأوّل مرة في تاريخ البلاد، سيكون للبنان فرصة البروز ضمن منافسات أولمبياد باريس من زاوية كرة المضرب، إذ تمكن اللاعب اللبناني المقيم في ألمانيا بنيامين حسن من الوصول إلى الأولمبياد، حيث سيكون أول لبناني يمثل لبنان ضمن منافسات التنس، وذلك بعد أن انسحب من أولمبياد طوكيو عام 2020 في اللحظات الاخيرة بسبب الإصابة.
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عبر "أماكن العالمية".. بنيامين حسن أول لاعب تنس لبناني في الأولمبياد | التلفزيون العربي

إنجاز كبير على صعيد اللعبة، استطاع أن يصل إليه حسن، إذ، وعلى الرغم من أنّه يحمل الجنسية الألمانية، وولد في المانيا ويقيم فيها، إلا أنّه سيكون ممثل لبنان الرسمي ضمن منافسات التنس الأولومبية، علمًا أن حسن يصنف من بين أهم 150 لاعبا على المستوى العالمي، حيث يحتل المركز 146 عالميًا.
وبعد مشوار كبير لإبن الـ29 عامًا، يقول حسن بأنّه تواصل مع السلطات اللبنانية، وطلب منها السعي ليحصل على مكان ضمن الاماكن المتوفرة في الاولمبياد. وهكذا كان، حيث ابتسم الحظ لحسن، وتلقى دعوة مشاركة في منافسات فردي الرجال في أولمبياد باريس.
بنيامين حسن.. أول لاعب تنس لبناني يشارك في الأولمبياد - المشهد

وعلى الرغم من التوتر الذي لا يخفيه حسن، إلا أنّه وخلال عدة مناسبات أبدى استعداده الكامل لخوض غمار هذا الاستحقاق الاستثنائي، علمًا أنه سيشارك مع التونسي معز الشرقي بتمثيل العرب بشكل عام، حيث لم يتمكن أحد غيرهما من حجز مكان له ضمن المنافسات. والتونسي معز الشرقي يدخل المنافسات بقوة بعد فوز استثنائي بميدالية الالعاب الافريقية الذهبية.
BENJAMIN HASAN

وينتظر حسن ومعز أسماء كبيرة في عالم التنس أمثال أسطورة كرة المضرب رافيال نادال، حيث من الممكن أن يحظى أحدهما بفرصة مواجهة هذا اللاعب العريق، على الرغم من صعوبة تحقيق الفوز أمامه، إلا أن حسن يؤكّد بأن فرصة المشاركة أمام نادال ستكون فرصة ذهبية، خاصة وأن الاخير من المتوقع أن تكون هذه المحطة آخر محطاته ضمن مسيرته.
بنيامين حسن (إكس)

ويقول حسن بأن ما يعيشه اليوم هو شعور لا يصدق، إذ سيكون أول لاعب تنس يمثل لبنان ضمن الاولمبياد، مع العلم أن الوجود اللبناني ضمن منافسات أولمبياد باريس لا يقتصر على التنس فقط، إذ سيرافق حسن الرامية راي باسيل، والمبارز فيليب واكيم، ولاعبة تنس الطاولة ماريانا سهاكيان، ولاعبة التايكوندو ليتيسيا عون.
 
راي باسيل «أمل لبنان» في أولمبياد طوكيو | صحيفة الخليج
MARIANA SAHAKIAN
تايكواندو: البطلة ليتيسيا عون تتأهل إلى أولمبياد باريس
المصدر: خاص لبنان24

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جاد حكيم - Jad Hakim

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