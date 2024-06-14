إنجاز جديد.. بلاد الارز ستلمع ضمن أولمبياد باريس

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إنجاز كبير على صعيد اللعبة، استطاع أن يصل إليه حسن، إذ، وعلى الرغم من أنّه يحمل الجنسية الألمانية، وولد في المانيا ويقيم فيها، إلا أنّه سيكون ممثل لبنان الرسمي ضمن منافسات التنس الأولومبية، علمًا أن حسن يصنف من بين أهم 150 لاعبا على المستوى العالمي، حيث يحتل المركز 146 عالميًا.وبعد مشوار كبير لإبن الـ29 عامًا، يقول حسن بأنّه تواصل مع السلطات اللبنانية، وطلب منها السعي ليحصل على مكان ضمن الاماكن المتوفرة في الاولمبياد. وهكذا كان، حيث ابتسم الحظ لحسن، وتلقى دعوة مشاركة في منافسات فردي الرجال في أولمبياد باريس.وعلى الرغم من التوتر الذي لا يخفيه حسن، إلا أنّه وخلال عدة مناسبات أبدى استعداده الكامل لخوض غمار هذا الاستحقاق الاستثنائي، علمًا أنه سيشارك مع التونسي معز الشرقي بتمثيل العرب بشكل عام، حيث لم يتمكن أحد غيرهما من حجز مكان له ضمن المنافسات. والتونسي معز الشرقي يدخل المنافسات بقوة بعد فوز استثنائي بميدالية الالعاب الافريقية الذهبية.وينتظر حسن ومعز أسماء كبيرة في عالم التنس أمثال أسطورة كرة المضرب رافيال نادال، حيث من الممكن أن يحظى أحدهما بفرصة مواجهة هذا اللاعب العريق، على الرغم من صعوبة تحقيق الفوز أمامه، إلا أن حسن يؤكّد بأن فرصة المشاركة أمام نادال ستكون فرصة ذهبية، خاصة وأن الاخير من المتوقع أن تكون هذه المحطة آخر محطاته ضمن مسيرته.ويقول حسن بأن ما يعيشه اليوم هو شعور لا يصدق، إذ سيكون أول لاعب تنس يمثل لبنان ضمن الاولمبياد، مع العلم أن الوجود اللبناني ضمن منافسات أولمبياد باريس لا يقتصر على التنس فقط، إذ سيرافق حسن الرامية راي باسيل، والمبارز فيليب واكيم، ولاعبة تنس الطاولة ماريانا سهاكيان، ولاعبة التايكوندو ليتيسيا عون.