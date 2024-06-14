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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء في السرايا برئاسة الرئيس ميقاتي

Lebanon 24
14-06-2024 | 02:37
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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء في السرايا يشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي،  الاعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم،الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد والتجارة أمين سلام.
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كذلك، يحضر الجلسة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
 
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد باشر مجلس الوزراء جلسته بالاستماع إلى تقرير للبنك الدولي عن آثار النزوح السوري على لبنان.
 
 
 
 
 
 
 
 
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