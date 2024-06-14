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لبنان

المفتي الرفاعي: قرى الجنوب بحاجة إلى إغاثة

Lebanon 24
14-06-2024 | 03:07
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رأى مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي في رسالة "منبر الجمعة" أن "الهجوم الصهيوني على لبنان واختياره لأهداف مدنية من أول الطوفان جرائم خلفت قرى حدودية مهجرة ومدمرة ونازحين بحاجة للإعانة".

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واكد أن "حملة إغاثة غزة مستمرة في جمعة التروية، وعلى الخطباء ان يشاركوا بإغاثة إخوانهم في غزة وهو أقل القليل تجاه اخواننا ومسغبتهم".

ورأى أن "تسليم المنشقين للنظام أمر لا تقره حقوق الإنسان، ولا الشرائع الدولية، والتي يوقع عليها لبنان، وهو تسليم لمصير معروف، والأجدر تركه لحرية اختيار جهة مغادرته دون إكراه". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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