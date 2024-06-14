حفاظا على الصحة.. قرار هام لمحافظ الشمال في عيد الأضحى

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حفاظا على الصحة، ومنعًا لأي تلوث، طالب محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قيادة درك منطقة الشمال الاقليمية، ومصلحة الصحة في الشمال وبلدية طرابلس بـ"اتخاذ بعض الاجراءات مع اقتراب عيد الأضحى المبارك".وأكّد نهرا بقرار صادر عنه ضرورة الاطلاع وتكليف من يلزم بالتنسيق مع مصلحة الصحة في الشمال والدائرة الصحية في بلدية طرابلس إجراء الكشف اللازم على المسالخ والملاحم للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات وفقا للضوابط الصحية المعتمدة والالتزام بمعايير النظافة المطلوبة لسلامة الأضاحي واللحوم سيما لناحية.ومنعَ ذبح أو عرض الأضاحي على الطرقات والشوارع الرئيسية والتأكد من ذبحها في المسالخ المعتمدة وتعليقها في البرادات المخصصة لحفظها من التلوث.كما حظر القاء مياه الذبح ومخلفات الأضاحي غير الصالحة للاستهلاك في الشوارع والطرقات وتجميعها في أوعية خاصة والتخلص منها وفقا للطرق الصحية السليمة تحت اشراف البلدية.وطالب بالتأكد من سلامة اللحوم ومصدرها وصلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من أن المسلخ والملحمة والمعدات الموجودة فيه بمنأى عن أي مصدر من مصادر التلوث.كما منع إقامة الشوادر لبيع الذبائح والمواشي في الشوارع والأرصفة والتنسيق مع شرطة البلدية لإزالتها فورا وتنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين والإفادة. (الوكالة الوطنية للإعلام)