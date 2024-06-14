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لبنان

عمليات جديدة لـ"حزب الله" قبل قليل.. إليكم ما فعله!

Lebanon 24
14-06-2024 | 03:27
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أعلن حزب الله اليوم الجمعة أنه استهدف عند الساعة ‏‎08:50 ‎‏ من صباح اليوم موقع المطلة بالأسلحة المناسبة ‏‏وأصابوه إصابة مباشرة، كما استهدف عند الساعة ‌‎08:55 ‌‏ من صباح اليوم، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية.
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وفي بيان آخر، أعلن حزب الله أنه استهدف عند الساعة 09:30‌ ‎من صباح اليوم، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابه إصابة مباشرة. ‏
 
 
كما استهدف "الحزب" وفق بيان عند الساعة 09:45‏‎ ‎من صباح اليوم، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابه إصابة مباشرة. ‏
 
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