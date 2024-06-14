حاصباني: نحن في حالة طارئة وفي حرب قائمة

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وقال عبر "صوت كل لبنان": "الأساس فتح جلسة لانتخاب رئيس، أما طرح أي معادلات أخرى كشرط مسبق لذلك فهو تعطيل للعمل الدستوري والانتخابات الرئاسية.. رأى النائب غسان حاصباني "أننا في حالة طارئة وفي حرب قائمة في الجنوب، لذا نحن بأمس الحاجة للتمسك بدستورنا"، مشيرا الى أن "هناك من عطل وما زال يعطل الانتخابات الرئاسية عبر وضع الحوار كشرط أساسي يجب أن يجري دائما قبل الاستحقاق الرئاسي".وقال عبر "صوت كل لبنان": "الأساس فتح جلسة لانتخاب رئيس، أما طرح أي معادلات أخرى كشرط مسبق لذلك فهو تعطيل للعمل الدستوري والانتخابات الرئاسية..

وأضاف: "طرحنا افكارنا على كل من نتشاور معه في موضوع انتخاب الرئيس وكان هناك ردات فعل ايجابية تجاه هذه الطروحات ولكن مصدر التعطيل كان من الثنائي الشيعي".