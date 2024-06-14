Advertisement

لبنان

حاصباني: نحن في حالة طارئة وفي حرب قائمة

Lebanon 24
14-06-2024 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1211664-638539592190696717.jpg
Doc-P-1211664-638539592190696717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى النائب غسان حاصباني "أننا في حالة طارئة وفي حرب قائمة في الجنوب، لذا نحن بأمس الحاجة للتمسك بدستورنا"، مشيرا الى أن "هناك من عطل وما زال يعطل الانتخابات الرئاسية عبر وضع الحوار كشرط أساسي يجب أن يجري دائما قبل الاستحقاق الرئاسي".
Advertisement

وقال عبر "صوت كل لبنان": "الأساس فتح جلسة لانتخاب رئيس، أما طرح أي معادلات أخرى كشرط مسبق لذلك فهو تعطيل للعمل الدستوري والانتخابات الرئاسية..
 
وأضاف: "طرحنا افكارنا على كل من نتشاور معه في موضوع انتخاب الرئيس وكان هناك ردات فعل ايجابية تجاه هذه الطروحات ولكن مصدر التعطيل كان من الثنائي الشيعي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-06-14
04:27 | 2024-06-14
04:23 | 2024-06-14
05:00 | 2024-06-14
04:55 | 2024-06-14
04:51 | 2024-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24