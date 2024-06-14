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لبنان

جبهة الجنوب على أهبها.. العدو يقصف القرى الحدودية وأميركا تحذّر

Lebanon 24
14-06-2024 | 04:09
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تشهد الجبهة الجنوبية منذ الصباح الباكر سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة بين "حزب الله" والعدو الإسرائيلي، بعد ليلة عصيبة شهدتها صور، إذ قصف خلالها العدو منزلا أدى إلى سقوط شهيدتين، بالاضافة إلى عدد من الإصابات.
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ومنذ الصباح اطلق "حزب الله" على دفعات متتالية عددا كبيرًا من الصواريخ التي طالت مستوطنات إسرائيلية في الشمال الفلسطيني المحتل، حيث أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصواريخ تسببت بحرائق عديدة داخل المستوطنات.

بالمقابل، تعرضت أطراف ديرميماس ووسط بلدة كفركلا لقصف مدفعي إسرائيلي، حسب مندوبة "لبنان24".

كما وتعرضت أيضا بلدة الخيام لقصف مدفعي إسرائيلي، حيث استهدف العدو الأحياء السكنية داخل المدينة.
 
كذلك، أدى القصف الفسفوري الإسرائيلي الى اشتعال النيران في حي الدباكة في ميس الجبل.

وحلّقت مسيرة اسرائلية من نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ.
 
وترافق التصعيد الميداني مع تحذيرات أميركية من انفجار الوضع على الحدود اللبنانية، إذ أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّ "الولايات المتحدة حذّرت إسرائيل من أنّ أيّ خطوة عسكرية في لبنان قد تخرج عن السيطرة".
 
 
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