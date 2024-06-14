Advertisement

لبنان

سلام يعزّي الكويت بضحايا حريق المنقف

Lebanon 24
14-06-2024 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1211675-638539613215317096.jpg
Doc-P-1211675-638539613215317096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على منصة "اكس": "بكل أسى وحزن، نتقدم بأحر التعازي لدولة الكويت الشقيقة، حكومةً وشعبًا، إثر الفاجعة التي ألمّت بهم جراء اندلاع حريق مروع في مبنى سكني بمنطقة المنقف – جنوب الكويت، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين".
Advertisement

وأكد "تضامن الجمهورية اللبنانية الكامل مع دولة الكويت الشقيقة في هذا المصاب الأليم، نبعث بتعازينا القلبية لذوي الضحايا، ونسأل الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. عظّم الله اجركم، وإن لله وإنّ اليه راجعون".

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-06-14
04:27 | 2024-06-14
04:23 | 2024-06-14
05:00 | 2024-06-14
04:55 | 2024-06-14
04:51 | 2024-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24