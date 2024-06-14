سلام يعزّي الكويت بضحايا حريق المنقف

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كتب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على منصة "اكس": "بكل أسى وحزن، نتقدم بأحر التعازي لدولة الكويت الشقيقة، حكومةً وشعبًا، إثر الفاجعة التي ألمّت بهم جراء اندلاع حريق مروع في مبنى سكني بمنطقة المنقف – جنوب الكويت، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين".وأكد "تضامن الجمهورية اللبنانية الكامل مع دولة الكويت الشقيقة في هذا المصاب الأليم، نبعث بتعازينا القلبية لذوي الضحايا، ونسأل الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. عظّم الله اجركم، وإن لله وإنّ اليه راجعون".