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لبنان

جنبلاط نعى ياغي: وداعاً المناضل الوطني النبيل

Lebanon 24
14-06-2024 | 04:29
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غيب الموت نائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الأسبق دريد ياغي .
ونعى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر  منصة "اكس"، ياغي، وكتب: "وداعاً المناضل الوطني النبيل، الرفيق دريد ياغي. لروحك سلام".
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لبنان

تعازي ووفيات

تيمور جنبلاط

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