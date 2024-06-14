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لبنان

الحريري تعتذر عن تقبل التهاني بالأضحى

Lebanon 24
14-06-2024 | 04:51
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اعتذرت النائبة السابقة بهية الحريري عن تقبل التهاني بحلول عيد الأضحى.
 
ودعا المكتب الاعلامي للحريري أن "تحل بركة الأضحى على أهلنا في غزة والجنوب بإنتهاء آلامهم". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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