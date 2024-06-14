الحريري تعتذر عن تقبل التهاني بالأضحى

اعتذرت النائبة السابقة بهية الحريري عن تقبل التهاني بحلول عيد الأضحى.

ودعا المكتب الاعلامي للحريري أن "تحل بركة الأضحى على أهلنا في غزة والجنوب بإنتهاء آلامهم". (الوكالة الوطنية للإعلام)