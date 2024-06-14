لقاء العاملين في القطاع العام: لإعادة الانتظام المالي والاداري واجراء الإصلاحات الضرورية

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دعا "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام " في بيان مجلس الوزراء إلى "الاسراع في إعداد وإطلاق سلسلة رتب ورواتب لجميع العاملين في القطاع العام".وتابع البيان: "بالرغم من محاولات السلطة تثبيت سعر الصرف إلا أن أسعار جميع المواد الاساسية التي تدخل في صلب احتياجات المواطن الاساسية تضاعفت بشكل ملحوظ".وطالب "بإعادة الانتظام المالي والاداري واجراء الإصلاحات الضرورية واعتماد مبدأ وحدة التقديمات الاجتماعية بالاخص للمنح المدرسية". (الوكالة الوطنية للإعلام)