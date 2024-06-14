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لبنان

لقاء العاملين في القطاع العام: لإعادة الانتظام المالي والاداري واجراء الإصلاحات الضرورية

Lebanon 24
14-06-2024 | 04:55
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دعا "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام " في بيان مجلس الوزراء إلى "الاسراع في إعداد وإطلاق سلسلة رتب ورواتب لجميع العاملين في القطاع العام".

وتابع البيان: "بالرغم من محاولات السلطة تثبيت سعر الصرف إلا أن أسعار جميع المواد الاساسية التي تدخل في صلب احتياجات المواطن الاساسية تضاعفت بشكل ملحوظ".
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وطالب "بإعادة الانتظام المالي والاداري واجراء الإصلاحات الضرورية واعتماد مبدأ وحدة التقديمات الاجتماعية بالاخص للمنح المدرسية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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