بالصور... إقفال صالون حلاقة بالشمع الأحمر

تمّ إقفال صالون حلاقة رجالي في بلدة الغسانية، يملكه أحد السوريين، بالشمع الاحمر.

وعُلِمَ أنّه تمّ توقيف السوريّ، لدخوله البلاد بطريقة غير شرعيّة.