"حزب الله" ردّ على "غارة جناتا"... ماذا قصف؟

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على الاعتداءات ‏‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وأخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى ‏‏إستشهاد وإصابة مدنيين إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبان ‏‏يستخدمها جنود العدوّ في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة". ‏

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