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لبنان

"حزب الله" ردّ على "غارة جناتا"... ماذا قصف؟

Lebanon 24
14-06-2024 | 05:12
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على الاعتداءات ‏‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وأخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى ‏‏إستشهاد وإصابة مدنيين إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبان ‏‏يستخدمها جنود العدوّ في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة". ‏
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