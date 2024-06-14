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لبنان

"حزب الله" نعى الشهيدتين دلال عز الدين وسالي سكيكي

Lebanon 24
14-06-2024 | 05:16
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صدر عن العلاقات الاعلامية في "حزب الله" البيان الآتي:

"بمزيد من الاحتساب والتَّسليم والرِّضى بقضاء اللّه وقدره، ننعى إليكم استشهاد الفقيدتين الغاليتين: الشَّهيدة المظلومة دلال محمود عزالدين (أمّ عبد الوهاب) زوجة المرحوم محمَّد عبد الوهاب عزّالدّين والشَّهيدة المظلومة سالي حسين سكيكي. سيجرى الدَّفن يوم السَّبت 15 حزيران 2024 في تمام الساعة 5:00 عصرًا في جبانة بلدتهما ديرقانون النّهر.
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تقبل التَّعازي اليوم الجمعة بالشَّهيدة دلال عزالدين في منزل والدها المرحوم الحاج محمود عزّالدّين(أبو محمَّد) وتقبل التَّعازي اليوم الجمعة بالشَّهيدة سالي حسين سكيكي في منزل جدِّها المرحوم الحاج عبد الحسن سكيكي (أبو نعيم). تقبل التَّعازي بالشّهيدتين من صباح يوم غد في قاعة حسينيّة الشَّهداء - ديرقانون النّهر للشَّهيدتين الرحمة والمغفرة ولكم عظيم الأجر والثَّواب".
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