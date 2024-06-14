بيان عاجل.. العثور على عنصر في الجيش مقتولاً

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:ليل 13-14 /6 /2024، وُجد أحد عناصر الجيش المكلفين بمهمة حراسة في محيط مرفأ بيروت مقتولاً بطلقَين ناريَّين من مسدس حربي ولم يُعثَر على سلاحه.تولّت الوحدات المختصة في الجيش الكشف على مسرح الجريمة، ويجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.