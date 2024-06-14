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لبنان

قاووق: المقاومة سترد على التصعيد بتصعيد أشد وأقوى

Lebanon 24
14-06-2024 | 05:32
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شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على أن "استشهاد أبو طالب واغتيال القادة، لن يغير من حقيقة أن إسرائيل مهزومة ومأزومة ومتزلزلة، ولا سيما أن عملية اغتيال  أبو طالب كان لها نتيجة وحيدة، وهي أن المقاومة وسعت من مستوى المواجهة بالأهداف والعمق وكثافة النيران، ولا عودة إلى الوراء".
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وخلال احتفال تكريمي أقامته المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم "ثانوية المهدي" - صور للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي، أكد قاووق أن "المقاومة سترد على التصعيد بتصعيد أشد وأقوى، ولن يحقق العدو إلا مزيدا من الخسائر والهزائم، ولن يستطيع إعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم، ولن يوقف جبهة الإسناد".

وقال: "إن شمال فلسطين سيبقى أرضا محروقة طالما الحرائق مشتعلة في غزة، وسيبقى الجنوب ساحة لهزيمتهم ومذلتهم، وما لم يتوقف إطلاق النار في غزة، لن يتوقف إطلاق النار في جبهات المساندة"، لافتا الى أن "مسيرات المقاومة الإنقضاضية نفذت غارات جوية على مواقع العدو من حرمون إلى طبريا وصولا إلى عكا ونهاريا".

وختم:" إن الإسرائيليين يخشون يوما تصل فيه مسيرات المقاومة إلى الكنيست ومقر نتنياهو، وكل المواقع والمرافق الإستراتيجية الإسرائيلية، ويخشون يوما تصل فيه صواريخ ومسيرات حزب الله إلى النقب وديمونا وإيلات وإلى ما بعد إيلات".
 
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